Майкоп, 20 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов провёл прямую линию с жителями региона, сообщили 20 августа в пресс-службе главы РА. На прямую линию от жителей поступило более 1,5 тыс. обращений — через колл-центр, по электронной почте и через социальные сети, обращения поступали и в ходе собственно общения.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи провел прямую линию с жителями региона

«Данный формат для нас не новый. Тон в этом задает глава государства Владимир Владимирович Путин, который ежегодно общается с гражданами страны в формате прямой линии. Кроме того, в 2019 году мы уже проводили прямую линию с жителями республики. В целом обращениям гражданам мы уделяем большое внимание, используем для этого различные платформы обратной связи, в том числе социальные сети, ЦУР», — отметил в начале программы Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отвечал на вопросы жителей в прямом эфире в течение двух с половиной часов, ответил на 69 обращений — о развитии инфраструктуры, благоустройстве территории, повышении уровня жизни, качества медицинской помощи, о сохранении экологии, оказании материальной помощи и другие важные для жителей региона вопросы.

Поднималась тема вакцинации и борьбы с коронавирусом. Мурат Кумпилов поблагодарил жителей, проявивших ответственность в вопросах вакцинации и подчеркнул, что это самый эффективный способ сохранить жизнь и здоровье людей. Также обсуждалась тема организации лечения людей с другими заболеваниями. Мурат Кумпилов отметил, что задача по повышению качества медицинской помощи решается в рамках нацпроектов, программы модернизации первичного звена здравоохранения, других программ. Глава региона также ответил на поступивший вопрос о медицинских кадрах, поручив разобраться по поводу сокращения ставки врача-эндоскописта в городской поликлинике.

«Вопрос медицинских кадров для нас приоритетный. Да, мы закупаем современное оборудование, строим ФАПы, новые поликлиники, мобильную медицинскую технику. Но все это не принесет ожидаемого результата, если не будет грамотных специалистов. Безусловно, мы в них крайне заинтересованы. Поэтому выделяем квоты для студентов-целевиков в ведущие медицинские вузы страны, совершенствуем базу нашего медколледжа и медицинского института МГТУ. По озвученному вопросу я поручу провести проверку», — отметил Мурат Кумпилов.

Ряд вопросов, с которыми обратились жители, был решен еще до прямой линии, в работе прямой линии участвовали также руководители министерств, районных администраций. Люди обращались с проблемами и частного, и общественного характера, много обращений касалось развития населенных пунктов, ремонта дорог, модернизации инженерной инфраструктуры.

Глава рассказал о проделанной работе и тех возможностях, которые республика использует в рамках федеральных программ. Так, большой объем работ будет проведен в рамках новой программы газификации республики, в том числе для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по доведению газа до границ участка граждан. Мурат Кумпилов ответил на вопрос о дефиците энергомощностей и скачках напряжения — он рассказал о работе с ПАО «Россети Кубань», в частности, о том, что на развитие электросетевого комплекса Адыгеи до 2023 года будет направлено 4,2 млрд рублей. Он подчеркнул, что улучшение электроснабжения и повышение уровня газификации в населенных пунктах республики даст толчок развитию экономики, строительству жилья, социальных объектов, привлечению инвестиций, появлению новых рабочих мест.

Глава региона также рассказал о крупных проектах, которые реализуются в Адыгее. В частности, о создании индустриального парка в Тахтамукайском районе, который станет площадкой для размещения большого числа производств. Также рассказал о создании экокурорта «Лагонаки», который даст Адыгее около двух тысяч новых рабочих мест. Рассказывая об этом проекте, Глава Адыгеи уделил отдельное внимание ответу на вопрос о сохранении природы и экологии.

Кумпилов рассказал о дальнейшей поддержке молодых семей, предоставлении жилья детям-сиротам, создании инфраструктуры на земельных участках, выделенных многодетным семьям.

Много обращений было получено в связи с реконструкцией дорог и тротуаров в Майкопе, а. Новая Адыгея, Энеме, Яблоновском и в других населенных пунктах. В частности, жители просили установить лавочки вдоль тротуара, ведущего в х. Гавердовский. Обсуждались вопросы отлова и чипирования бродячих собак, работа общественного транспорта. По вопросу о новой остановке в микрорайоне Черемушки уже найдено решение, вскоре она будет установлена. Глава Адыгеи рассказал о строительстве транспортной развязки вокруг Майкопа, что поможет разгрузить от транспорта улицу Хакурате в республиканском центре, и о реконструкции самой улицы. Возведение еще одной транспортной развязки началось с целью снижения транспортного потока в Энеме. Планируется и строительство развязки недалеко от поселка Яблоновский. В целом Адыгея находится в лидерах по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», что дает возможность увеличивать объемы работ.

На прямой линии обсуждались вопросы благоустройства населенных пунктов республики. К примеру, Мурат Кумпилов поручил проверить, насколько обосновано спилены деревья на ул. Комсомольской в Майкопе.

«Мы ценим, что наш город, наша республика являются зелеными и обязуем ответственных лиц восполнять все потери», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики дал ряд поручений по благоустройству пгт Яблоновский, а. Новая Адыгея, ст. Даховская, ст. Кужорская, а. Козет и других населенных пунктов. Мурат Кумпилов подчеркнул, что в рамках перехода на комплексное развитие территорий при создании новых микрорайонов будут решаться вопросы строительства социальных объектов, инженерных сетей и озеленения, благоустройства. Глава Адыгеи обратил внимание на важность инициативы со стороны самих жителей в развитии своих городов, аулов, станиц, призвал руководителей министерств, муниципалитетов, предприятий с уважением относиться к труду людей и поручил мотивировать и поощрять заслуженных жителей, граждан, внесший свой вклад в развитие республики.

Глава региона отметил, что многие крупные проекты реализуются в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития РА. Среди них — укрепление правого и левого берега р. Белой и новая зона отдыха на территории у городского парка, что обеспечит противопаводковую безопасность и расширит прогулочную территорию парка. Впоследствии горпарк и территория Мэздах будут объединены композиционным решением. Сейчас идет работа над проектом благоустройства территории Мэздах. В лесопарковой зоне общей площадью 435 га планируется проложить пешеходные, велосипедные и конные тропы, установить лавочки, светильники, декоративные архитектурные формы, оборудовать смотровые, спортивные и детские игровые площадки. Будут отведены места для пикника, установлены беседки. Это будет не только новый туристский объект, но объединенная зона для развития здорового образа жизни, место для семейного, а также активного отдыха жителей и гостей республики.

Глава Адыгеи отметил важность обратной связи с жителями региона. Он отметил, что по всем поступившим вопросам будут даны поручения руководителям муниципалитетов, структурных подразделений Кабмина РА, все поднятые на прямой линии вопросы взяты на контроль главы республики для дальнейшего рассмотрения.