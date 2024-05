Лондон, 20 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Британская поп-рок-группа Bastille представила второй сингл со своего грядущего альбома, информирует коллектив, выложив «Thelma + Louise» на стриминговые платформы. В новой песне солист группы и автор большинства материала Дэн Смит объединился с продюсером Бритни Спирс Рами Якубом, написавшим такой хит, как «Hit Me Baby One More Time».

«Thelma + Louise» намекает на творческий прорыв группы, которая использовать в своей музыке новые направление, но все еще сохраняет характерные ссылки Смита на поп-культуру. Группа также выпустила новый трек, вдохновленный научной фантастикой «Give Me The Future», с кивками в сторону фильма «Бегущий по лезвию».За последний месяц Bastille вернулись к концертной деятельность, не выступав перед живой публикой на протяжении 18 месяцев. Они также выступили на мероприятии по возвращению британской олимпийской сборной на родину на этой неделе после того, как собрали два аншлаговых шоу в рамках фестиваля Хэмптон-Корт в Лондоне.