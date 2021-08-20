Пенза, 20 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Пензенской области звание «Почетный донор России» присвоено еще 21 жителю. Вручение отличительных нагрудных знаков состоялось в Пензенском областном клиническом центре крови, сообщает 20 августа региональный минздрав.

Pixabay.com Эмблема донорства

Почетное звание присваивается тем донорам, кто сдал кровь 40 раз или плазму 60 раз, пояснила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова. Всего на территории Пензенской области проживает более 4 тыс. почетных доноров, добавила она.

Обладателям этого звания оказываются определенные меры социальной поддержки, в числе которых предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года; внеочередное оказание медпомощи в государственных организациях; первоочередное приобретение льготных путевок на санаторно-курортное лечение и предоставление ежегодной денежной выплаты. В 2021 году ее размер составляет 15 109,46 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с июля 2020 года по август 2021 года заготовили 1055,11 литров или 4499 доз антиковидной плазмы.

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