Калуга, 20 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Калуге полным ходом идёт монтаж украшений к празднованию 650-летия города, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Kaluga-gov.ru Калугу укрощают к юбилею города

Создать праздничное настроение у калужан и гостей города помогут яркие флажные конструкции, которые появились в центральных парках и скверах, на транспортных развязках и оживлённых перекрёстках города. Здание на территории Нового парка украсило баннерное полотно, подобное полотно появилось и на площади Московской. На Золотой аллее «расцвели» цветочные арки. Отдельное место в праздничном оформлении города занимают объемно-пространственные конструкции. Они установлены на территории сквера Мира, площади Театральной, у кинотеатра «Центральный», на территории Нового парка на улице Марата. Световые конструкции также установили у дома музыки, на площади Старый торг, на склоне у памятника «600 лет основания Калуги», на улицах Ленина, 93 и Московской, 188. Еще одна яркая поздравительная надпись встречает гостей на дамбе при въезде в Калугу.

«Украшение города является одним из важнейших моментов в подготовке города к празднованию 650-летия, поэтому ежедневно управление городского хозяйства добавляет все новые элементы декора в праздничное убранство города», — отметили в управлении. управления городского хозяйства Калуги