Крымск, Краснодарский край, 20 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Жителей Крымска и Крымского района Краснодарского края призвали быть готовыми к эвакуации из-за резкого подъёма воды. Призыв в социальных сетях опубликовал глава района Сергей Лесь 20 августа.

Hans Наводнение

«Уважаемые жители г. Крымска и Крымского района! В город идёт вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность!» — написал глава района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крымске и Нижнебаканком сельском поселении Крымского района был введен локальный режим ЧС.