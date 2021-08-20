Москва, 20 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Российские производители похоронной продукции сообщили о повышении цен на свои изделия, пишет 20 августа «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли.

Pixabay.com Гвоздь в крышку гроба

Так, по словам главы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова, производители гробов предупредили ритуальные агентства о повышении цен на 30−60% — если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба была не выше 7 тыс. рублей, то в августе она составила уже 9,2 тыс. рублей.

Он уточнил, что сильный рост цен отмечен впервые за десять лет. Кроме того, добавил он, на 10−20% выросли в цене деревянные кресты. Как отметил представитель подмосковной похоронной компании «Фаворит», стоимость необработанной древесины выросла вдвое из-за предстоящего запрета на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в нынешнем сезоне ожидается повышение цен на виноград не менее, чем на 30%. Такое мнение 20 августа высказали эксперты Роскачества. Сдержать рост цен на свою продукцию в этом году смогут только те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников. Те, кто закупают виноград, скорее всего, поднимут отпускные цены от 15−20% за бутылку и более, уточнили в ведомстве.

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