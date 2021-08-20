Джакарта, 20 августа 2021, 11:08 — REGNUM МИД Индонезии официально ввел в действие электронные дипломатические и служебные паспорта, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
«Введение электронных паспортов является частью усилий министерства иностранных дел по постоянному повышению качества консульских услуг. Ожидается, что использование электронных паспортов будет способствовать укреплению национальной и международной безопасности, что является нашим общим интересом», — заявили в министерстве иностранных дел Индонезии.
Благодаря запуску дипломатических и служебных электронных паспортов Индонезия стала одной из более чем 100 стран, которые выпустили электронные паспорта. Есть надежда, что это увеличит количество дипломатических и служебных безвизовых соглашений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.