Джакарта, 20 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. МИД Индонезии официально ввел в действие электронные дипломатические и служебные паспорта, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

(сс) Prayitno Индонезия

«Введение электронных паспортов является частью усилий министерства иностранных дел по постоянному повышению качества консульских услуг. Ожидается, что использование электронных паспортов будет способствовать укреплению национальной и международной безопасности, что является нашим общим интересом», — заявили в министерстве иностранных дел Индонезии.

Благодаря запуску дипломатических и служебных электронных паспортов Индонезия стала одной из более чем 100 стран, которые выпустили электронные паспорта. Есть надежда, что это увеличит количество дипломатических и служебных безвизовых соглашений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.