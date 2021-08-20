Улан-Удэ, 20 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Бурятии установлена личность женщины, оставившей двух своих дочерей в комнате общежития. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, она вернулась к детям сегодня, 20 августа.

Цитата из х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». Реж. Самсон Самсонов. 1983. СССР Общежитие

Соседка рассказала её, что девочек забрала полиция, после чего женщина пришла в дежурную часть.

Напомним, двух девочек 3 и 5 лет нашли одних в комнате общежития вечером 18 августа после звонка соседки. Дети смогли назвать своё имя, после чего их поместили в реабилитационный центр.

«Известно, что гражданка злоупотребляет спиртными напитками. В настоящее время решается вопрос о привлечении ее к ответственности», — отметили в ведомстве.