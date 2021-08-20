Вильнюс, 20 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Съемочная площадка, которая, как предполагается, использовалась для съемок белорусскими силовиками постановочных видео об избиении литовскими пограничниками нелегальных мигрантов, была найдена в лесу. Об этом 18 августа рассказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает ИА «Красная Весна».

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Литвы

"Там создана картина приграничной территории и снимают разные «истории», с помощью которых пытаются ввести в заблуждение международные организации», — сказала она в интервью порталу Delfi.

Кроме того, глава литовского МВД добавила, что видеозаписи, которые якобы подтверждают создание белорусской стороной фейковых роликов, уже переданы властям Литвы.

При этом она обратилась к жителям страны с призывом «быть устойчивее» к попыткам дискредитации пограничников страны, так как в Минске, по словам Билотайте, якобы крайне заинтересованы в распространении информации о нарушении прав человека на территории Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии заявили, что обвинения литовской стороны в адрес белорусской стороны по поводу якобы имевшего место нарушения белорусскими пограничниками границы двух республик безосновательно.