Крымск, Краснодарский край, 20 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен локально в Крымске и Нижнебаканком сельском поселении Крымского района, сообщил 20 августа в телеграм-канале глава района Сергей Лесь.

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«За состоянием водных объектов в Крымском районе круглосуточно ведется наблюдение специалистами единой дежурно-диспетчерской службы. Работает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации «Эмерсит», — написал глава района.

Лесь отметил, что возможно подтопление территорий домовладений, и призвал жителей быть бдительными и внимательными. Глава района сообщил, что при необходимости будут включены сирены оповещения.⠀⠀

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае до 21 августа действует штормовое предупреждение. В шести муниципальных образованиях региона действует режим ЧС.