Киев, 20 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Демографические потери Украины, где на рубеже девяностых проживало 52 миллиона граждан, сравнимы с населением далеко не самой маленькой европейской страны и давно превысили количество прямых и опосредованных жертв голодомора. Об этом на сайте «Украина.Ру» пишет украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук.

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По его словам, темпы депопуляции при этом постоянно растут, о чем вслух говорят как украинские, так и международные социологи. А пандемия коронавируса усиливает сокращение населения украинского государства, которое теряет за полгода население целого города.

«Как результат Украина стала чем-то вроде черной дыры континента — в большинстве случаев ее рассматривают как глубоко периферийную страну, которая поставляет на мировой рынок трудовых мигрантов, карпатский лес, контрабандные сигареты и нелегально добытый янтарь. Вместе с ручейками утекающего из зоны боевых действий оружия», — отмечает Андрей Манчук.

По его оценке, страна стремительно проходит невидимые точки невозврата. Новые поколения украинцев стабильно уступают в образовательном уровне своим предшественникам, а политические взгляды молодежи формируются в атмосфере ненависти при тотальном господстве исторической мифологии, что изначально превращает их в электорат правых партий и пушечное мясо будущих войн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о демографической проблеме на Украине заявил эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак. По его словам, потерять около 10 млн людей за семь лет — катастрофа, поскольку за границу выезжают наиболее трудоспособные и активные граждане.

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По словам первого заместителя председателя «Боевого братства», депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, резкое сокращение числа больниц и медицинских работников привело к разрушению медицины и к абсолютной неготовности страны к вызову пандемии.

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То, что общие демографические потери на Украине стремительно растут, достигнув в 2020 году более 300 тыс. в годовом измерении, отмечал известный украинский экономист Алексей Кущ.

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