Тирасполь, , 11:00 — REGNUM Жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которые имеют российское гражданство, смогут проголосовать на выборах в Госдуму даже, если истёк срок действия их паспорта. Об этом 20 августа сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

Голосование в Приднестровье Clker-Free-Vector-Images

Он отметил, что значительное число жителей с российским гражданством не успели вовремя продлить срок действия загранпаспорта из-за карантинных ограничений. Как написал Красносельский, он решил заранее сообщить о послаблении, чтобы снять «напряженность».

"Граждане РФ, у которых истек срок действия загранпаспорта, допущены к голосованию», — сообщил глава ПМР.

Напомним, голосование на выборах в Госдуму будет проходить с 17 по 19 сентября. В Приднестровье для российских граждан откроют 27 участков.

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