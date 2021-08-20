Банкротный машиностроительный завод в Чувашии на торгах подорожал в 4 раза
Чебоксары, 20 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Чувашии прошли торги по продаже имущественного комплекса общества «Ядринский машиностроительный завод». На аукцион он выставлялся с начальной ценой в 15 млн рублей, по итогам торгов лот подорожал до 60 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
На аукцион выставлялся имущественный комплекс машиностроительного завода в Ядрине. В состав лота вошли, к примеру, административный корпус, складские помещения, коммуникации, право аренды земельных участков, станки, металлоизделия.
Начальная цена лота определена в размере 15 млн рублей. Согласно документу, по итогам торгов победителем стало чебоксарское общество «Восток 21», предложившее 60 млн рублей — таким образом, стоимость лота в результате аукциона подорожала в четыре раза.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Восток 21» зарегистрировано в сентябре 2017 года в Чебоксарах с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей, учредителем является Виктор Егоров. Заявленный основной вид деятельности — торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. Также указано ещё 23 дополнительных вида деятельности.
Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Ядринский машиностроительный завод», созданное в 2015 году в Ядрине, признали банкротом 2 апреля 2021 года. Уставной капитал составляет 100 тыс. рублей.