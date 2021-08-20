Чебоксары, 20 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Чувашии прошли торги по продаже имущественного комплекса общества «Ядринский машиностроительный завод». На аукцион он выставлялся с начальной ценой в 15 млн рублей, по итогам торгов лот подорожал до 60 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод

На аукцион выставлялся имущественный комплекс машиностроительного завода в Ядрине. В состав лота вошли, к примеру, административный корпус, складские помещения, коммуникации, право аренды земельных участков, станки, металлоизделия.

Начальная цена лота определена в размере 15 млн рублей. Согласно документу, по итогам торгов победителем стало чебоксарское общество «Восток 21», предложившее 60 млн рублей — таким образом, стоимость лота в результате аукциона подорожала в четыре раза.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Восток 21» зарегистрировано в сентябре 2017 года в Чебоксарах с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей, учредителем является Виктор Егоров. Заявленный основной вид деятельности — торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. Также указано ещё 23 дополнительных вида деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Ядринский машиностроительный завод», созданное в 2015 году в Ядрине, признали банкротом 2 апреля 2021 года. Уставной капитал составляет 100 тыс. рублей.