Таллин, , 10:57 — REGNUM Отмечаемый в Эстонии 20 августа национальный праздник — 30-летие восстановления независимости — сопровождается речами официальных лиц, в которых звучат слова «оккупация», «депортация» и «сине-черно-белый флаг» (госфлаг Эстонии).

Как сообщил портал ERR, такие речи были произнесены на первом официальном мероприятии 20 августа нынешнего года возле здания парламента страны.

Так, президент «Клуба 20 августа» (в него входят эстонские политики, поддержавшие восстановление независимости в августе 1991 года — прим. ИА REGNUM) Антс Веэтыусме вспомнил, насколько особенным было утро, когда на башне Длинный Герман 30 лет назад вновь развернулся сине-черно-белый флаг.

«Для людей, которым пришлось пережить оккупации, депортации, концлагеря, это чувство было невозможно передать», — заявил Веэтыусме.

Он добавил: «Чтобы нам никогда не пришлось прятать наш сине-черно-белый флаг, давайте совместно и достойно хранить наше государство и флаг — с честью и величием».

Спикер парламента Исландии Штейнгримур Сигфуссон заявил на мероприятии у парламента Эстонии, что на протяжении существования «советского режима» Исландия никогда не отказывалась признавать независимость Эстонии, а 26 августа 1991 года стала первой страной, которая установила дипломатические отношения с Эстонией, Латвией и Литвой.

«Прошло тридцать лет с того момента, как Эстония вернула себе как независимому демократическому государству принадлежащее ей по праву место в семье народов», — подчеркнул он.

Архиепископ Урмас Вийлма в своей речи отметил важность эстонского флага: «Сине-черно-белая ткань символизирует наши луга и болота, поля и возвышенности, леса и деревни, озера и реки, церковные башни и маяки, острова и городские центры, не говоря уже о певческих и танцевальных праздниках. Все, что мы зовем Эстонией, можно визуализировать, разместив рядом три цветных полоски: синюю, черную и белую».