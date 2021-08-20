Москва, 20 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В ответ на обращение губернатора Амурской области Василия Орлова Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил передатьрегиону военную техникудля оказания помощи в борьбе с паводками. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ.

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Амурской областипередадут5плавающих транспортеров ПТС-М, которые будут использованыдляоказанияпомощивборьбе с паводками, тушениипожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий. Плавающий транспортер ПТС предназначен для переправы пассажиров и грузовчерез водные преграды, по пересеченной или заболоченной местности. Данная техника широко применяется при проведении спасательных работ и ликвидации последствий в зонах наводнений и подтоплений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ликвидация последствий стихийных бедствий и ЧС стала одной из главных тем многочисленных совещаний и заявлений президента РФ Владимира Путина.