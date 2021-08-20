Казань, 20 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В столице Татарии впервые откроется выставка произведений Сергея Шойгу. Мероприятие запланировано на 21 августа, сообщает пресс-служба минкультуры РТ.

Дарья Драй ИА REGNUM Студия живописи, подаренная Сергеем Шойгу

Экспозиция работ президента Русского географического общества называется «Творчество ради жизни». Публика сможет ее увидеть в Казанском Кремле в Национальной художественной галерее «Хазине» ГМИИ РТ. Всего будет представлено 98 произведений, из них 17 декоративных изделий из дерева и 81 картина. Часть экспонатов планируется продать на аукционе, вырученные средства пожертвуют на лечение тяжелобольных детей.

Торжественное открытие выставки с участием главы Татарии Рустама Минниханова состоится 21 августа в 12:00 (мск). Экспозиция будет представлена до 12 сентября.

ИА REGNUM напоминает, по словам актера Константина Хабенского, его благотворительный фонд помог 23 людям благодаря средствам, вырученным от продажи работ министра обороны России и президента Русского географического общества Сергея Шойгу.

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