Архангельск, 20 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Ломоносовский районный суд Архангельска отправил 32-летнего мужчину, опубликовавшему призывы к экстремистской деятельности, на принудительное лечение.

Dnpr.com.ua Смирительная рубашка

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РУ ФСБ, мужчина разместил в на своей странице «ВКонтакте» призывы к совершению насилия, преступлений по мотивам ненависти в отношении представителей одной из национальных групп. В ходе расследования выяснилось, что пользователь страдает психическим расстройством.

«Суд постановил освободить его от уголовной ответственности и назначить ему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, стендап-комик Идрак Мирзализаде стал фигурантом административного дела по статье о возбуждение ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) за свою «шутку» о русских.