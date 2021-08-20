Екатеринбург, 20 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ограничат движение нескольких троллейбусов из-за коммунальной аварии, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Троллейбус

Из-за прорыва на тепломагистрали энергетики были вынуждены отключить троллейбусную контактную линию на полтора часа. Потом произошёл на тяговой подстанции № 7 «Гортранса».

После включения электропитания транспортники сократят до 40% количество троллейбусов № 1 и № 6, выведенных на линию. Как только авария будет устранена, ограничения снимут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее энергетики отключили электропитание «Гортрансу» из-за того, что предприятие накопило долги.

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