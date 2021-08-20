Нальчик, 20 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии произошло ЧП на канатно-кресельной дороге в городе Нальчике. Во время движения упала вниз женщина с ребенком. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили 20 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Maximiljan Канатная дорога

Как установлено в ходе предварительного расследования, 5 августа 2021 года 66-летняя бабушка и 11-летний внук купили два билета для экскурсии на пассажирской подвесной канатно-кресельной дороге. Аттракцион расположен на горе Малая Кизиловка в парке Нальчика. Однако машинист-оператор канатки не позволил сесть ребенку в отдельное кресло, заявив, что внук должен сидеть вместе с взрослым пассажиром.

Сесть в кресло с ребенком женщина смогла, однако из-за того, что канатка движется непрерывно, пристегнуться ремнями безопасности бабушка не успела, тем более, что длина страховочной цепи не была рассчитана на двоих человек. Во время движения оба пассажира сорвались с высоты и получили травмы различной степени тяжести.

«Действий со стороны сотрудника канатно-кресельной дороги, направленных на пресечение опасного для жизни и здоровья пассажиров использования оборудования, не последовало. Во время движения канатной дороги несовершеннолетний и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ведется расследование происшествия.

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