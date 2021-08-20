Калуга, 20 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Калужской области накануне нового учебного года ГИБДД с 9 по 29 августа 2021 года проводится профилактическая акция «На дороге без ошибок!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф В ходе профилактическую акцию «На дороге без ошибок!»

За семь месяцев 2021 года в регионе произошла 81 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Это каждое восьмое дорожное происшествии. в которых получили ранения разной степени тяжести 94 ребенка. 49 детей-пассажиров получили ранения в результате 39 дорожно-транспортных происшествий. В восьми ДТП водители нарушили правила перевозки детей, в результате 10 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. С участием детей-пешеходов зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых 33 ребенка травмировано. На пешеходных переходах зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых 22 юных участника дорожного движения травмированы.

В рамках акции «На дороге без ошибок!», цель которой — предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, формирование ответственного отношения водителей, пассажиров и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД напоминают детям и взрослым о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, проводят тематические мероприятия. Особое внимание будет уделено пешеходным переходам возле учреждений образования и работе школьных автобусов, осуществляющих подвоз детей, а также непредставление водителями преимущества пешеходам.