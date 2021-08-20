Село Парфеньево, Костромская область, 20 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Костромской области на водителя, сбившего двух девушек на сельской дороге, завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Дорожный знак «Обгон запрещен»

Молодому мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения». Известно, что подозреваемый полностью признал свою вину. Максимальная санкция статьи предполагает тюремное заключение на срок до 7 лет.

Как ранее писало ИА REGNUM, авария случилась вечером 17 августа в селе Парфеньево. Девушки 13 и 16 лет шли по обочине дороги, в одном направлении с ними ехал автомобиль «Лада» под управлением 25-летнего мужчины. В какой-то момент водитель решил обогнать другую машину, не справился с управлением и съехал на обочину дороги. В результате ДТП пострадали оба пешехода, 16-летняя девушка получила «множественные травмы головы и тела». Врачи квалифицировали вред её здоровью от повреждений как тяжкий. Вторая девушка была отправлена на домашнее лечение.