Вашингтон, 20 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Американская компания Google выплачивала увеличенную долю производителям, не устанавливавшим на свои устройства сторонние магазины приложений. Об этом 20 августа сообщает ИА «Красная Весна«

Robert Scoble Google

Уточняется, что при рассмотрении антимонопольного иска компании Epic против Google выяснилось, что с 2019 года Google запустила программу Premier Device Program, для участия в которой производители смартфонов должны были отказаться от предустановки на свои устройства сторонних магазинов приложений.

За это американская компания делилась с ними 12% дохода от поиска, в то время как остальные компании получали только 8%. В то же время, для компаний LG и Motorola предоставлялись еще более выгодные условия — им выплачивали от 3% до 6% средств, потраченных владельцами их устройств в магазине приложений Google Play.

При этом о Premier Device Program не объявлялось публично и Epic считает, что поведение Google было антиконкурентным, расценивая введение названной программы в качестве попытки подавить конкурирующие источники распространения контента.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что американская компания Google оштрафована мировым судом в Москве на 6 млн рублей по нескольким эпизодам, которые связаны с отказом удалить запрещенную информацию.