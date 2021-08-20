Тюмень, 20 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Рынок труда в Тюменской области претерпевает изменения, что связано со структурными преобразованиями в экономике, открытием новых видов деятельности и потребностями предприятий. Об этом сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Парикмахер

«По нашим данным наибольшим спросом в регионе пользуются специалисты строительной сферы — бетонщики, каменщики, сварщики, штукатуры-маляры. Достаточно вакансий наблюдается и в области медицины. Востребованы профессии сферы услуг и общественного питания. В связи с открытием новых школ и детских садов в регионе, востребованы учителя и воспитатели. Тракторист — в сфере сельского хозяйства наиболее востребованная специальность. Требуются швеи, парикмахеры, слесари по ремонту автомобилей. Это некий топ профессий», — сообщил Александр Сидоров.

Глава департамента также отметил, что на востребованность на рынке труда ориентирована переподготовка граждан в рамках национального проекта «Демография». Наиболее популярными специальностями в центрах профессиональной переподготовки граждан является проектирование зданий, повар, кондитер, парикмахер, эстетическая косметология. ремонт и обслуживание автомобилей, графический дизайн, управление персоналом, экономика и менеджмент.