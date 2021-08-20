Вашингтон, 20 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Компания Ford готовит дебют специальной серии Mustang под названием Ice White Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ford Ford Mustang Mach-E Ice White Edition

Главной отличительной особенностью данной спецсерии стал белый цвет кузова. Mach-E получил отделку кузова Star White Metallic Tri-Coat, салон, выполненный в серых тонах, а также 19-дюймовые алюминиевые колеса с белыми акцентами.

Отделка купе выполнена в классическом Ford Oxford White в сочетании с 19-дюймовыми белыми колесами и двухцветным черно-белым интерьером.

Спецверсию Ice White Edition получили только двухдверные модели EcoBoost и GT Premium.

Новинка поступит в продажу в начале 2022 года.

Ранее специальное подразделение Ford Performance представило специальную версию Ford Explorer ST.

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