Москва, 20 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В июле 2021 года на рынке новостроек Москвы заключили 10 382 договора долевого участия в строительстве, сообщает 20 августа пресс-служба столичного Росреестра.

Mos.ru Нежилая недвижимость

Это на 53,6% и на 36% больше показателей июля в 2020 и 2019 годах. С начала года в Москве заключили 78 667 ДДУ. Это на 69% больше, чем за первые семь месяцев в 2020 году и на 17,6% выше января — июля 2019 года.

Рекордные показатели демонстрирует нежилой фонд. За семь месяцев 2021 года в Росреестре зарегистрировали 26 413 ДДУ. Это на 12% больше, чем за весь 2019 год, и лишь на 2 тыс. сделок меньше, чем за весь 2020 год.

Глава управления Игорь Майданов напомнил, что в статистику по нежилым объектам входят апартаменты, машино-места и коммерческие помещения. По его словам, в нежилом фонде произошёл «взрывной рост: в месячном соотношении показатель увеличился в два раза (+129%) к июлю прошлого года (1 599), и на 85% к июлю 2019 года (1 983)».