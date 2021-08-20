Москва, , 10:44 — REGNUM Демографическая ситуация на Украине катастрофическая: потерять около 10 млн людей за семь лет — катастрофа, поскольку за границу выезжают наиболее трудоспособные и активные граждане. Так считает эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак. Говоря о демографической обстановке на Украине, он также отметил:

Киев. Украина Xinhuanet.com

«Это говорит о том, что Украина теряет свои лучшие кадры. Конечно, отток населения сильно бьет по экономике государства. Я не знаю, в какой стране еще возможно, чтобы чиновники получали 500 тыс. грн., а обычные люди — в 100 раз меньше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что при сохранении темпа убыли населения Украины, к 2030 году там останется всего около 20 млн жителей, отмечал известный украинский экономист Алексей Кущ.

«С учетом существующей демографической, экономической и социальной динамики 2021 год без ложной паники можно назвать рубиконом национальной катастрофы, днем, «когда остановилась Украина», — заявил эксперт.

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По словам первого заместителя председателя «Боевого братства», депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, трагедия Украины в том, что алчные самовлюбленные политики принесли её в жертву своим интересам, сделав пешкой в чужой игре против России.

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