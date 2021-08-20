Лондон, 20 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Сети представлены фотографии с тестового заезда длиннобазной трехрядной версии Land Rover Defender 130. Об этом сообщает портал Motor1.

Motor1 Land Rover Defender 130

Судя по фотографиям, экстерьер новинки будет отличаться от стандартного Defender только удлиненным кузовом. Длина модели увеличится на 342 мм, до 5 100 мм.

Информации о том, что появится в салоне нового Defender 130, пока нет. Отмечается, что внутри автомобиля смогут поместиться до восьми человек.

По предварительным данным, новый Land Rover Defender 130 получит дизельные и бензиновые двигатели, а также гибридную установку с V8 и наддувом, мощность которой составит 550 л. с.

На представленных фотографиях, модель, возможно, оснащена «мягким» гибридом на основе 3,0-литрового V6, который выдает 360 «лошадей».

Ожидается, что новинка поступит в продажу осенью 2022 года.

Напомним, в Великобритании Land Rover 1967 года оснастили паровым двигателем.

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