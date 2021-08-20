Херсон, 20 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Херсоне упал самый высокий флагшток Херсонской области Украины, который устанавливали ко Дню независимости страны. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Klymenko Time.

Kyivcity.gov.ua Тризуб установленный на флагшток в Киеве

«Стоявший рядом Lexus — в труху», — добавили журналисты.

По их информации никто не пострадал.

Всего на проект по созданию флагштока потратили 8 млн гривен или более $300 тыс. бюджетных денег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВСУ объяснили, почему на танке, принимавшем участие в репетиции парада в Киеве, был «камуфляж», сделанный из малярной ленты.