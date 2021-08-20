Москва, 20 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Как источник углеводов сахар рекомендуется заменять полисахаридами, сообщила ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева в интервью радио Sputnik.

Сахар

По её словам, к ним относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых — особенно в цельнозерновых — продуктах, а также в овощах и фруктах. Она также рассказала, какой суточной нормы сахара стоит придерживаться.

«При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий) или около 50 г в день», — отметила специалист.

В 2021 году Министерство здравоохранения России предложило снизить этот верхний предел — менее 5% по калорийности, то есть около 22 г сахара в день. В суточную норму входят сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мед, добавила Погожева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников сообщил, что существует целый ряд продуктов питания, избыточное употребление которых повышает риск образования кальциевых камней в почках.

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