Москва, 20 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В России примерно 30% работников организаций получают заработную плату больше 58 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон. Так она прокомментировала информацию Росстата о том, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в июне составила 58 782 рубля.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

«Следует анализировать как раз структуру распределения работающего населения по уровню заработной платы, — сказала Духон. — Кроме того, анализировать нужно не среднюю номинальную начисленную зарплату работников организаций, а медианную и модальную зарплату, то есть ту, которая находится посередине распределения и ту, которая встречается чаще всего. К сожалению, в настоящий момент показатель за июнь не опубликован, а вот в апреле медианная зарплата составляла 40 245 рублей. Это говорило о том, что половина работающих получала зарплату меньше этого значения. Если мы говорим о количестве занятых, получающих более 58 тысяч рублей, то это примерно 30 процентов работников организаций. Если мы говорим о зарплате, которая встречалась в организациях наиболее часто, то, по данным на апрель, это была зарплата около 50 тысяч рублей».

Такая статистика, по словам Духон, очень хорошо высвечивает проблему так называемых работающих бедных.

«Безработных и малоимущих поддерживает государство, а вот сами работодатели не могут увеличивать зарплату наименее квалифицированным и низкооплачиваемым работникам, у них сейчас нет для этого дополнительных ресурсов, — сказала Духон. — Не следует ожидать быстрого полного восстановления экономики, а в связи с этим и реальные располагаемые доходы вряд ли станут неожиданно расти. При том, что кризис очень серьезно сказался на доходах той части населения, которая занимается предпринимательской деятельностью, рассчитывать на восстановление прежнего уровня доходов сложно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, суммарная задолженность по заработной плате в России в июле увеличилась на 26,6 млн рублей, или на 1,8%.