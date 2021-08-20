Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга в понедельник, 23 августа, начнутся так называемые «нулевые чтения» по проекту городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. Принимать этот бюджет будут уже депутаты следующего созыва городского парламента, которых изберут в сентябре 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Нулевые чтения» представляют собой серию рабочих совещаний депутатов Заксобрания и руководителей исполнительных органов власти города.

Глава Заксобрания Вячеслав Макаров, который не баллотируется в следующий созыв городского парламента, заявил об ответственности уходящего состава депутатов в обеспечении непрерывности бюджетного процесса.

«Как опытные законодатели, мы обязаны сделать так, чтобы переходный период не отразился на качестве и оперативности утверждения городских расходов. Документ, который поступит в парламент осенью, должен быть максимально выверенным, прозрачным и понятным всем участникам бюджетного процесса. Все расчеты и обоснования должны быть подготовлены на высочайшем профессиональном уровне и в срок», — подчеркнул Вячеслав Макаров.

Напомним, действующий бюджет города на 2021 год был принят в третьем чтении и подписан губернатором в конце ноября 2020 года. Затем в него вносились корректировки.