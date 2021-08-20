Медведевский район, Марий Эл, 20 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Для тушения лесного пожара на территории Куярского лесничества Марий Эл выделен ещё один вертолёт от МЧС России. Ранее стало известно, что на помощь вылетел вертолёт Минобороны РФ из Ульяновска. Об этом сообщил глава Марий Эл Александр Евстифеев на встрече с волонтёрами, которые примут участие в работах по ликвидации пожара.

Пресс-служба правительства Марий Эл Волонтеры на пожаре в Марий Эл

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В 7 утра из Йошкар-Олы на помощь пожарным отправились около 150 добровольцев. В скором времени будет организована отправка второй группы волонтеров. Евстифеев поблагодарил добровольцев за неравнодушие к общей беде и призвал быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать травм на горячих участках.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась, была проведена эвакуация населения поселка Сосновый бор — около 300 человек и 168 человек проживающих и персонал санатория «Сосновый бор».

К утру 20 августа общая площадь горения достигла около 2 тыс. кв. метров, эвакуированы жители поселка Студенка — 26 человек, а также отдыхающие и персонал санаториев «Кооператор», «Южный», «Шап», а также жители поселка Шап — 634 человека, включая 423 ребёнка.

В настоящее время на месте пожара работают 376 человек личного состава подразделений МЧС и 131 единица техники.