Ярославль, 20 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Ярославле у детской больницы украли элемент ландшафтного дизайна — «избушку на курьих ножках». Поисками занимается полиция. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Yarnews.net Пропавшая избушка

Информация о том, что избушка, стоявшая у областной детской больницы на Тутаевском шоссе? пропала, появилась в социальных сетях 19 августа.

«Похитили нашу избушку на курьих ножках у консультативно-диагностического центра. Недолго дети радовались сказочному персонажу. Написано заявление в полицию», — написали сотрудники больницы.

Настолько бессмысленная кража возмутила жителей, которые назвали воров «дикими людьми». Недавно своё недовольство подобным высказывал и мэр Ярославля Владимир Волков, отметивший, что из-за таких краж страдает весь город.

В региональном управлении МВД корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку, пока избушка не найдена.

В 2020 году в центре Ярославля была похищена скульптура Бабы-яги, стоявшая у одного из магазинов. Тогда вора удалось найти.