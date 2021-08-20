Лондон, 20 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Новозеландский соул-исполнитель Jordan Rakei, заявленный на российский фестиваль Chess & Jazz, выпустил третий сингл со своего грядущего четвертого студийного альбома «What We Call Life», выход которого назначен на 17 сентября на лейбле Ninja Tune. Песня «Clouds» доступна на всех стриминговых платформах.

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Ранее исполнитель представил публике синглы выходов «Send My Love» и «Family», новая работа Джордана вдохновлена недавними глобальными движениями по поводу расовой дискриминации. Ракей объясняет: «Все это движение заставило меня много думать об этом, а затем терапия позволила мне написать об этом. В прошлом я никогда так открыто не говорил об этом».