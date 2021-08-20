«Я никогда не говорил так отрыто»: Jordan Rakei о сингле «Clouds»
Лондон, 20 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Новозеландский соул-исполнитель Jordan Rakei, заявленный на российский фестиваль Chess & Jazz, выпустил третий сингл со своего грядущего четвертого студийного альбома «What We Call Life», выход которого назначен на 17 сентября на лейбле Ninja Tune. Песня «Clouds» доступна на всех стриминговых платформах.
Ранее исполнитель представил публике синглы выходов «Send My Love» и «Family», новая работа Джордана вдохновлена недавними глобальными движениями по поводу расовой дискриминации. Ракей объясняет: «Все это движение заставило меня много думать об этом, а затем терапия позволила мне написать об этом. В прошлом я никогда так открыто не говорил об этом».
Jordan Rakei — новозеландско-австралийский певец, композитор в жанрах соул, ритм-н-блюз, ню-джаз и трип-хоп, в настоящее время проживающий в Лондоне, Великобритании. Артист также работает над своим вторым проектом Dan Kye, выпуская музыку в направлении хаус.