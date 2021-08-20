Сеул, , 10:36 — REGNUM На протяжении следующих десяти лет власти Южной Кореи намерен вложить $13,6 млрд на реализацию программ по укреплению оборонного потенциала страны в космическом пространстве. Об этом 20 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Военный спутник Цитата из к/ф «В осаде 2». Реж. Джеф Мёрфи. 1996. США

"Развитие космоса должно осуществляться таким образом, чтобы укреплять органическое сотрудничество и рост национальной безопасности, науки, технологий и промышленности», — заявил вице-министр Управления программы оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи Со Хён Джин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Также указывается, десятая часть из этих средств будет направлена на разработку базовых технологий для военных спутников и уточняется, что в скором времени будет представлен генеральный план, куда будут включены нормативные, технологические и промышленные вопросы по сотрудничеству со связанными организациями и отраслями.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что в течение последующих десяти лет правительство Южной Кореи намерено выделить 1,6 трлн вон (~$1,37 млрд) на разработку базовых технологий создания военных спутников.