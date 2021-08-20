Москва, 20 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Принимают на работу людей пенсионного возраста на общих основаниях только четыре из десяти работодателей в России (42%), в 2019 году — 38%, приводит данные Исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Рассматривают пенсионеров в порядке исключения, учитывая их уровень квалификации и состояние здоровья три из десяти российских компаний (33%). Не готовы трудоустраивать пенсионеров 28% руководителей.

Чаще всего пенсионеров на работу принимает крупный бизнес, чем малый — 48% против 40%, а также предприятия в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%).

Опрос проведен 10−16 августа 2021 года. Опрошены 1000 менеджеры по персоналу в 253 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выросло количество отечественных компаний, принимающих на работу пенсионеров.

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