Ульяновск, 20 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области вступил в законную силу приговор по делу об убийстве: к преступлению привёл конфликт со случайным прохожим, которого застрелили. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Правоохранители установили, что преступление было совершено в Инзенском районе 23 августа 2020 года. По данным следствия, у фигуранта уголовного дела недалеко от разъезда Юловка возник «спонтанный конфликт со случайным прохожим».

«Используя малозначительный повод, а также в отсутствие противоправного поведения потерпевшего злоумышленник расстрелял мужчину из охотничьего ружья», — говорится в сообщении.

Инзенский городской суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив 11 лет колонии строгого режима. Также в качестве возмещения морального вреда матери и сестре убитого с осуждённого взыскано 2,2 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске формируется коллегия присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела о покушении на убийство бизнесмена. Преступление было совершено восемь лет назад.

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