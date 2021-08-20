Чита, 20 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 20 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 61 754, причём 237 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 54 269 пациентов (+115 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1270 человек (+3 за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 114 находятся в тяжёлом состоянии (-5 за сутки), 43 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+7 за сутки).

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