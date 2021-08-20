Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа 2021, 10:32 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена расширила пакет санкций против Кубы, которые президент Дональд Трамп усилил в разгар борьбы с пандемией COVID-19, об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Крус выступая по видеосвязи на заседании межправительственного совета ЕАЭС. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Он поблагодарил Россию за поддержку резолюции о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы, на генеральной ассамблее ООН 23 июня 2021 года.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что агентство Reuters распространило мнение ряда экспертов о том, что президент США Джо Байден желает завоевать голоса избирателей для Демпартии в штате Флорида путем введения новых санкций против Кубы. Куба является страной-наблюдателем при ЕАЭС.
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