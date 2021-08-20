Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Администрация президента США Джозефа Байдена расширила пакет санкций против Кубы, которые президент Дональд Трамп усилил в разгар борьбы с пандемией COVID-19, об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Крус выступая по видеосвязи на заседании межправительственного совета ЕАЭС. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Anja Disseldorp Куба. Площадь революции

«В период, прошедший с нашей последней встречи в апреле текущего года, обострились агрессия и враждебность со стороны правительства США по отношению к Кубе. Администрация Джозефа Байдена предпочла расширить пакет односторонних принудительных мер против Кубы, которые президент Дональд Трамп оппортунистически, умышленно и самым жестоким образом усилил в разгар борьбы с пандемией COVID-19», — рассказал Крус.

Он поблагодарил Россию за поддержку резолюции о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы, на генеральной ассамблее ООН 23 июня 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что агентство Reuters распространило мнение ряда экспертов о том, что президент США Джо Байден желает завоевать голоса избирателей для Демпартии в штате Флорида путем введения новых санкций против Кубы. Куба является страной-наблюдателем при ЕАЭС.