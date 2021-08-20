Липецк, 20 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Ход работ по реконструкции площади у спорткомплекса «Звёздный» в Липецке проверил глава администрации региона Игорь Артамонов. Как рассказал глава Липецкой области корреспонденту ИА REGNUM, в работах задействовано шесть подрядных организаций, на объектах трудятся более 70 рабочих. Глава региона дал поручение ускорить темпы работ

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов проверил благоустройство площади у Дворца спорта «Звёздный»

«Темпы хорошие, работы ведутся масштабные, и площадь ждет преображение. Лучше перейти на круглосуточный график, чтобы завершить все заранее и минимизировать риски. Скоро мы увидим всю эту красоту. Уверен, площадь станет одним из самых любимых мест отдыха липчан», — отметил Игорь Артамонов.

На данный момент близки к завершению работы по обустройству плоскостного фонтана. Готова система водоснабжения, установлены форсунки, проложены инженерные коммуникации. Рабочие готовят основание фонтана и устанавливают решетки. По поверхности фонтана летом можно будет кататься на роликах, а зимой — на коньках. Также завершается строительство опор для здания кафе и пункта проката. На площади обустраивается ливневая канализация, ведется бетонирование подпорных стенок, бетонного основания ступеней у главного входа во Дворец спорта, облицовки фасадов. На фасаде здания будет установлен мультимедийный экран, на котором планируется транслировать спортивные состязания.

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов проверил благоустройство площади у Дворца спорта «Звёздный»

Реконструкция площади у ДС «Звездный» и фасада здания началась весной 2021 года. Проект обновления сами липчане выбрали в ходе онлайн-голосования. Благоустройство ведется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в партнёрстве со Сбербанком. Общая стоимость проекта составляет около 330 млн рублей.