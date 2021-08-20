Пермь, 20 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Готовность Пермского края к предстоящему отопительному сезону составляет в среднем 66%. Полная готовность жилищно-коммунальной инфраструктуры региона к зиме должна быть обеспечена к 15 сентября, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Achgrad.ru Отопительный сезон

По данным министерства ЖКХ, на особом контроле находится ряд муниципалитетов, отстающих от графика. Готовность жилого фонда Чердынского городского округа к зиме составляет всего 12%. Как пояснила глава муниципалитета, технически работы все проведены, сейчас идет оформление документации. Кроме того, в числе аутсайдеров — Горнозаводский городской округ, готовность которого составляет 63%. Опасения вызывает подготовка котельных. Замыкает список — Уинский муниципальный округ, где инфраструктура готова менее чем на половину.

«Обращаю внимание всех глав отстающих муниципальных образований на сложившуюся ситуацию. Качественная подготовка к отопительному сезону — это, в том числе ваша задача. Если она не будет выполнена, мы примем соответствующие санкции. Имейте это в виду», — заявил губернатор.

Стоит отметить, в 2021 году регион увеличил финансирование подготовительных к отопительному сезону мероприятий на 500 млн рублей, что на 30% превышает прошлогодний объем финансирования. В целом, на подготовку к осенне-зимнему периоду направили более 2,2 млрд рублей.