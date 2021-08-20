20 августа 2021 | Время чтения 6 мин

На каком уровне находится строительство плотины, и как ответили в Монголии на призыв ЮНЕСКО?

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 12:32 — REGNUM В конце июля стало известно, что строительство плотины на реке Улдза в Монголии обсудили на расширенной 44-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО и комитет призвал Монголию остановить строительство плотины. Раньше экологи из «Реки без границ» не раз выступали против строительства этого гидросооружения, а также утверждали, что строительство активно продолжается. На каком уровне находится строительство плотины и как ответили в Монголии на призыв ЮНЕСКО, корреспондент ИА REGNUM уточнила у главы управления водными ресурсами Монголии Шарын Мягмар.

Монголия Ольга Шклярова (с) ИА REGNUM

ИА REGNUM: В российских СМИ появились новости о том, что на расширенной 44-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО требовали остановить строительство плотины в Монголии. Что вы скажете по этому поводу?

Шарын Мягмар: Монголия — независимое суверенное государство. Наша страна вправе использовать и охранять свои водные ресурсы. Российская неправительственная организация «Реки без границ» направила в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО жалобу в связи со строительством плотины в Монголии. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО попросил нас направить комментарий, и мы отправили комментарий.

Монголия является крайне уязвимым регионом в отношении изменения климата. Река Улдза, болотистые места и река Дерее, в которую притекает Улдза, за последние годы уменьшаются из-за потепления и находятся на грани исчезновения ввиду того, что увеличивается испарение, изменилось русло, после чего не возобновляются подземная вода и водный режим почв, прервалось взаимодействие между надземной и поверхностной водой и резко увеличилась сухость во всем бассейне. Судя по картинке изменения многолетних истоков реки Улдза, сток был стабильным с 1972 года по 2004 год, максимальный сток составлял 575 м3/с на 24 июля 1990 года. А с 2004 года по 2020 год сток прекратился.

Шарын Мягмар Цитата из видео на YouTube

Длина реки Улдза составляет 510 км, а протяженность — 495 км. Она протекает по территории пяти сомонов аймаков Хэнтий и Дорнод. Однако в последние годы сток прекратился на более 40 км и не может добраться до озера Тарь в РФ. В рамках переговоров по вопросам водных ресурсов в пограничной зоне необходимо восстановить реку Улдза. Россию известили о том, что проводится исследование на эту тему. Жители пяти сомонов аймаков Хэнтий и Дорнод занимаются отгонным скотоводством и земледелием. В данном регионе нет ни одной фабрики, шахт в горной промышленности.

Место, где будет построен порт и площадь, куда поступит приток воды, не имеет никакого отношения к границам «Монголо-дагурского ландшафта», вошедшего в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Расположено в 118 км от зоны А, в 116 км от зоны Б.

На основании результата исследования выполнен проект по строительству порта у реки Улдза. Эта работа была предложена по инициативе депутатов ВГХ в 2019 году, и расход на проектирование отражен в государственном бюджете. Работа началась с прошлого, 2020 года. В частности, строительство порта высотой 9 метров, длиной 670 метров позволит накопить 27 000 000 кубометров воды в бассейне.

ИА REGNUM: Какую экономическую эффективность Монголия сможет получить от строительства речного порта Улдза?

Шарын Мягмар: Достаточно много положительных экономических эффектов от строительства речного порта Улдза. Данный проект является чисто экологическим. Проект направлен на восстановление экологической среды данного региона. Причина уменьшения стока реки Улдза кроется в изменении климата. По данным исследования, проведенного Всемирной метеорологической организацией, климат в мире потеплел на 0,7−0,8 градуса за последние 100 лет. А в Монголии этот показатель достиг до 2,24 градуса за 75 лет. Другими словами, климат в нашей стране теплеет в 3 раза быстрее, чем во всем мире. Поэтому иссякло большое количество рек и ручьев. Река Улдза служит ярким примером. Это оказало негативное влияние на благополучие жителей данного региона.

Река. Монголия

Во-первых, стабильный сток реки Улдза защитит экосистему реки. Особенно там создадутся благоприятные условия для жизни водных растений и прочих водных биологических существ.

Во-вторых, улучшится экосистема самой реки Улдза, также озер Дерее-Нур, Хар-Нуур и Баруун тарь. Будет расти количество биологических видов, также создадутся благоприятные условия для транзита, отдыха и размножения перелетных птиц.

В-третьих, создадутся благоприятные климатические условия. Особенно улучшится растительный покров, что положительно повлияет на условия жизни скота и животных, обитающих в данном регионе.

В-четвертых, увеличится запас поверхностных вод в регионе, благодаря которому снизится плотность местных скотоводов, улучшится эксплуатация пастбищ, и пастбище будет меньше портиться.

С точки зрения экономики — семьи, занимающиеся скотоводством вдоль реки Улдза, будут иметь стабильное водоснабжение. Более того, доходы местных жителей увеличатся за счет скотоводства, земледелия и фермерства. Строительство порта позволит накопить воду, поступившую от наводнения. Потому что река подпитывается только летним проливным дождем и весенним паводком. Вы видите, как много в этом году проливных дождей? Но воды от таких дождей образовывают наводнение и исчезают/протекают быстро. У нас народ поет: «Хавтгай цагаан Улз минь» (в переводе означает, что Белая плоская наша Улдза). Потому что народ восхищается, когда в реке Улдза после дождя уровень воды поднимается и долина наполняется водой.

ИА REGNUM: Российские экологи заявляют, что Монголия начала эту работу, не проведя оценки влияния на окружающую среду. Правда ли это?

Шарын Мягмар: Сделана общая оценка окружающей среды и проектирование подтверждено соответствующим государственным учреждением. Данный проект не имеет негативного влияния на природу и не направлен на водоснабжение какого-либо предприятия или шахты.

Плотина гидроэлектростанции Bob Gundersen

Строительство порта Тээг уул у реки Улдза является чисто экологическим проектом, цель которого заключается в обеспечении водоснабжения на оптимальном уровне для семей скотоводов, живущих на территории сомонов Баяндун, Дашбалбар, Гурванзагал, Чулуун Хороо путём настройки стока воды на нижнем течении реки Улдза, также в поддержке экологических условий в местах, находящихся вдоль бассейна реки Улдза, в обеспечении стабильного стока воды озера Хар-Нуур, которое находится в самой глубокой точке Монголии, в правильном распределении воды озер Баруун и Зун-Тарей на территории РФ.

ИА REGNUM: На каком уровне находится проект строительства плотины?

Шарын Мягмар: В 2020 году началось строительство плотины, но из-за осложнений, вызванных пандемией, потеряно много времени. На проект строительства плотины будет выделено 4,4 млрд тугриков. В прошлом году сделана работа на сумму 600 млн тугриков. На данный момент работа приостановлена из-за отсутствия финансирования.