Вашингтон, 20 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства США собирается в значительной степени увеличить размер материальной помощи нуждающимся и этим решить проблему продовольственной безопасности в стране. Об этом 20 августа сообщает ИА «Красная Весна».

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Уточняется, что с октября текущего года американки минсельхоз намерен на 25% увеличить пособия по программе дополнительной помощи в области питания по сравнению с уровнем, который был до пандемии коронавируса.

Отметим, это наиболее крупное с 1979 года изменение в программе борьбы с голодом в США (SNAP), которую на данный момент используют более 40 миллионов жителей страны.