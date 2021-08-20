Киев, 20 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. При сохранении темпа убыли населения Украины к 2030 году там останется всего около 20 млн жителей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«У нас будет настоящая демографическая «марсианская впадина»… Коэффициент «зависимости от старости», который рассчитывается как отношение людей старше 65 лет к численности возрастной группы в диапазоне 20−64 года, к 2050-му увеличится до 46,8% по сравнению с 27,9% в 2020 году. То есть численность людей старше 65 лет будет составлять почти половину показателя возрастной группы наиболее активной части населения с 20 до 64 лет», — пишет известный украинский экономист Алексей Кущ.

По его словам, сегодня население Украины составляет, по разным оценкам, от 34 до 37 млн человек, а уровень рождаемости за последние десять лет упал на 40%. Общие демографические потери за тот же период составили почти 2,3 млн. И они стремительно растут, достигнув в 2020 году более 300 тыс. в годовом измерении.

«С учетом существующей демографической, экономической и социальной динамики 2021 год без ложной паники можно назвать рубиконом национальной катастрофы, днем, «когда остановилась Украина»», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя «Боевого братства», депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что трагедия Украины в том, что алчные самовлюбленные политики принесли её в жертву своим интересам, сделав пешкой в чужой игре против России.

«Когда она свою роль сыграет, её отбросят, как афганцев с вылетающего из Кабула самолёта», — считает Саблин.

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