Киев, , 10:31 — REGNUM Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович всё ещё надеется вернуться в украинскую политику. Об этом написал политолог Михаил Чаплыга на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя обращение экс-президента.

Манекен Януковича на Майдане (сс) spoilt.exile

«Янукович хочет показать, что следит за жизнью на Украине, что держит руку на пульсе. И активизировался он накануне осенних событий, когда будет очень жарко. Надеется вернуться? Может быть. Он же не просто так записывает такие вещи», — уверен эксперт.

Чаплыга добавил, что Янукович делает ставку на ностальгию по домайданным временам, которые, с точки зрения нынешней ситуации, воспринимаются населением страны чуть ли не как «золотой век».

Политолог отметил, что в данный момент электорат юго-восточных областей Украины, разочаровавшись в президенте страны Владимире Зеленском, перетекает к лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

«Если Янукович действительно активизируется, то не удивлюсь, когда окажется, что он рассчитывает на возвращение в украинскую политику», — подытожил Чаплыга.

Напомним, ранее беглый экс-президент Украины выпустил обращение к народу страны, в котором заявил, что политика непротивления радикальным неонацистским группировкам и националистическим силам была правильной, а в госперевороте 2014 года виноват не он, а некие внешние силы.

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