Киев, 20 августа 2021, 10:31 — REGNUM Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович всё ещё надеется вернуться в украинскую политику. Об этом написал политолог Михаил Чаплыга на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя обращение экс-президента.
Чаплыга добавил, что Янукович делает ставку на ностальгию по домайданным временам, которые, с точки зрения нынешней ситуации, воспринимаются населением страны чуть ли не как «золотой век».
Политолог отметил, что в данный момент электорат юго-восточных областей Украины, разочаровавшись в президенте страны Владимире Зеленском, перетекает к лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.
Напомним, ранее беглый экс-президент Украины выпустил обращение к народу страны, в котором заявил, что политика непротивления радикальным неонацистским группировкам и националистическим силам была правильной, а в госперевороте 2014 года виноват не он, а некие внешние силы.
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