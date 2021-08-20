Ижевск, 20 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 20 августа прививку от коронавируса сделали 325 770 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

США U. S. Army Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 268 943 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1643 жителя республики. 1036 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 13 415 человек, за сутки количество ревакцинированных увеличилось на 964 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 августа в республике провели 1 500 732 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5760 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5356 исследований.

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