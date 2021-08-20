Иерусалим, , 10:25 — REGNUM Военно-воздушные силы Израиля атаковали в ночь на 20 августа окрестности Дамаска и Хомса, где находятся лагеря и склады с оружием шиитских отрядов «Хезболлах», сообщает телеканал Al-Hadath.

Израиль Gaetano Virgallito

Отмечается, что несколько ракет было выпущено по позициям шиитов в горной местности Каламун, взрывы были слышны в районе горы Касьюн и военного аэродрома Мезза под Дамаском.

Сведений о потерях в рядах сирийских военных и ополченцев уроне не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Израиль подверг ракетно-минометному обстрелу сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, которая находится недалеко от Голанских высот. Целью атаки были объекты вблизи населенного пункта Ходр.

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