Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета ЕАЭС отметил постепенное восстановление экономики стран — участниц союза на фоне пандемии коронавируса, в том числе благодаря созданию общего рынка труда, который, по мнению Мишустина, является основной ценностью союза. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат. Люби труд!

«С начала июля запущен первый совместный проект унифицированной системы поиска «Работа без границ». Используя сервис, можно найти подходящую вакансию или подобрать персонал на территории всего союза. Это пример того, как современные решения открывают новые возможности для развития целой отрасли, в данном случае общего рынка труда как основной ценности союза», — рассказал Мишустин.

Как сообщалось ранее, Мишустин 19 августа прибыл в Киргизию с рабочим визитом. Глава российского правительства принял участие в заседаниях межправительственного совета ЕАЭС.